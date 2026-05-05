Flor Núñez denuncia ataque cibernético

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La tarde de este martes 5 de mayo de 2026 la respetada actriz venezolana, Flor Núñez, informó que fue víctima de un hackeo de su perfil de WhatsApp.

Detalles del ataque

La recordada protagonista de la novela “El Desprecio”, realizó un video informando de la situación, asegurando que estaban pidiendo dinero en su nombre.

“Amigos me acaban de hackear el WhatsApp. No le hagan caso a pedidos de dinero en mi nombre. Por favor mucha prevención con eso”, dijo.

En el corto clip la artista fue apoyado por sus seguidores, esperando que pueda solventar la situación lo más pronto posible.

“Acabo de recibir tú pedido, les seguí la corriente y quería avisarte”, “Me acaban de escribir también, Dios te Bendiga”, “Amiga linda suerte que recuperes rápido tú cuenta”, son algunas de las opiniones.

Obra en Miami

La primera actriz lleva años residenciada en la ciudad del sol, realizando la exitosa pieza “El pecado de rosa”, con la que ha visitado diversas ciudades de Miami como Jacksonville y Tampas.