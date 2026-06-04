Presentadora de Univisión vivió en carne propia la deportación de su hermano

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La presentadora de Univision y primera ganadora de Nuestra Belleza Latina, Alejandra Espinoza, es testigo del miedo de la comunidad inmigrante en Los Ángeles a los constantes operativos realizados por el ICE.

En un momento de sinceridad con sus seguidores, reveló que su hermano, después de 30 años en Estados Unidos, fue deportado a México a finales de 2025, una situación que ha golpeado a su familia, en especial a sus padres, esposa e hijos.

“Lo más difícil obviamente lo vive mi mamá, mi papá, sus hijos, su esposa, pero somos una familia superunida”, comentó. Sin embargo, reconoció que su hermano tiene un hogar adonde llegar en Tijuana, a diferencia de otras personas deportadas que lo han perdido todo.

“Dentro de lo malo no está tan peor porque tiene adónde llegar, tiene a su familia cerca, sus hijos pueden cruzar…”, compartió. “Creo yo que, si a mi hermano, después de casi 30 años de vivir aquí en los Estados Unidos, le tocó salir, porque lo sacaron, es porque a lo mejor, quiero pensar, que de algo Dios lo cuidó aquí”, agregó.

El miedo de la comunidad latina

Alejandra Espinoza, residenciada en Los Ángeles, California, ha vivido en carne propia los estragos del ICE en cada operativo que ha derivado en arrestos y deportaciones. Según su relato, la comunidad latina está en constante alerta y con temor.

Advirtió que los ciudadanos lo piensan dos veces para salir de sus hogares y, como consecuencia, caen en depresión y una angustia permanente.

“Yo tengo una amiga que duró tres meses sin salir de su casa. La gente ha entrado en depresión, hay gente que decide no salir ni a la tienda. De repente hemos ido a entregar boletos de regalos de la radio y a veces vamos con nuestros teléfonos a grabar y la gente no quiere, prefieren no recibir el premio porque no quieren que los vean”, señaló.