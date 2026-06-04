Le propinan brutal paliza a querido actor de Televisa

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El reconocido actor de Televisa, Joan Kuri, sufrió severas lesiones en los ojos y el rostro tras ser víctima de un violento episodio de violencia el Estado de México. El incidente ha despertado una enorme preocupación entre sus seguidores y la comunidad artística.

Así fue el ataque a Joan Kuri

El altercado ocurrió la tarde del pasado 31 de mayo en una de las arterias más transitadas de la zona metropolitana del Valle de México. Según relató el actor, el conflicto inició en una incorporación hacia la lateral del Periférico, cuando otro automóvil consideró que le habían cerrado el paso.

Lo que comenzó con insultos y señas obscenas escaló a una peligrosa persecución. El agresor realizó maniobras para cerrarle el paso al vehículo de Joan Kuri, en el cual también viajaban dos personas más.

“Un tipo me empezó a hacer señas, groserías y yo nada más me reí... se empezó a meter más como montachoques... yo ya no podía avanzar, se bajó, me sacó... y me empezó a golpear”, declaró Kuri en entrevista para la revista TVNotas.

Las secuelas y la llamada de auxilio

Tras propinarle múltiples golpes, el atacante intentó darse a la fuga. En un esfuerzo por evitar la impunidad, el actor de Televisa introdujo la mano por la ventanilla del coche del agresor para detenerlo, logrando grabar su rostro y las placas del automóvil mientras solicitaba el apoyo de las autoridades a través del 911.