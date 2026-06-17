Presentadora de Univisión hace importante denuncia en “El Gordo y La Flaca”

Suscríbete a nuestros canales

La querida presentadora dominicana Clarissa Molina denunció ser víctima de una campaña de desprestigio en el programa El Gordo y la Flaca, de Univisión.

A través de las redes sociales han surgido videos hechos con inteligencia artificial de Molina en contra del pueblo mexicano, lo que le ha traído consecuencias negativas a su imagen en televisión.

Asimismo, se vio involucrada de manera romántica con una persona con la cual no tiene vínculo amoroso.

“Me están vinculando con alguien que realmente no está pasando absolutamente nada y no viene solamente de eso, sino que ahora me están poniendo en una campaña en la que estoy hablando contra los mexicanos”, comentó.

Lamentablemente, usuarios en las plataformas digitales se han creído el material, por lo que Clarissa hizo un llamado de atención.

“Aquí lo peor de todo es que es inteligencia artificial; está hablando con mi propio tono de voz en contra de los mexicanos y, no solamente eso, es que la gente debajo de los comentarios se lo cree”, dijo.

Clarissa Molina no quiere involucrarse en política

Por su parte, dentro de su misma intervención en vivo, la presentadora de Univisión reflexionó sobre las posturas políticas y lo que perjudica la carrera de una figura pública emitir una opinión en temas complejos.

“Obviamente, tener una opinión política o de algún país puede repercutir hacia tu carrera y reputación, por supuesto. Entonces, yo quiero aquí decir que uno no tiene el control de lo que hace la gente con inteligencia artificial, obviamente. Por tanto, yo le pido a usted que, si me ve a mí hablando de un tema delicado de política en el internet, es totalmente mentira”, expresó la actriz dominicana.

Clarissa Molina está trabajando para encontrar una solución al material publicado en plataformas digitales.