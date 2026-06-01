¿Poca higiene? Alejandro Fernández desata fuertes críticas por su lengua

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Luego de una reciente presentación, Alejandro Fernández se hizo viral por las razones incorrectas después de que el público se percatara de un color verde en su lengua; esto levantó señalamientos por falta de higiene y problemas de salud.

A través de las redes sociales circulan distintas versiones sobre si se trataría de un problema de salud, algo que comió o de la poca pulcritud del artista. Sin embargo, el intérprete no ha emitido comentarios sobre las especulaciones de sus fanáticos.

El momento más viral de Alejandro Fernández

En un video difundido en las plataformas digitales, se observa al artista recitando uno de sus temas cuando, en una nota alta, abre la boca, pero lo que quedó expuesto no solo fue su talento, sino también su lengua verde.

Los internautas no perdonaron a Alejandro Fernández, a quien han fusilado con fuertes críticas. “Normalicemos lavarnos la lengua antes de salir al escenario”, comentó un fan, cuestionando su higiene. “Quizás se tomó una pastilla y quedó blanca la lengua. Me ha pasado”, agregó otro en su defensa.

¿Problemas de salud?

Por su parte, algunos recordaron los problemas de salud que presentó Fernández en septiembre de 2025, cuando el músico canceló uno de sus conciertos en Estados Unidos por una enfermedad que le exigió reposo total y que después se reportó como salmonelosis.