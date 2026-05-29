Alejandro Fernández anuncia la dolorosa pérdida de un miembro de su familia

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Alejandro Fernández conmovió al público luego de compartir informar que, perdió a un ser muy importante de su familia, una noticia que generó una ola de apoyo en los comentarios de su publicación en Instagram.

A través de sus plataformas digitales, ‘El Potrillo’ publicó un emotivo mensaje acompañado de fotografías llenas de recuerdos y cariño.

El mensaje de Alejandro Fernández

Fernández ha demostrado en distintas ocasiones el amor que siente por los animales, especialmente por sus perros, a quienes suele considerar parte fundamental de su familia. Por eso, la partida de su perro Kush representó un golpe emocional que decidió compartir de manera abierta.

“Se me fue mi Kush. Le dieron quince días. Se aventó siete meses más. Terco, fuerte, leal hasta el final”, escribió en la descripción del video en el que muestra videos junto a él disfrutando grandes experiencias.

El cantante expresó el dolor que siente ante esta ausencia y recordó los momentos con su mascota: “Qué meses tan bonitos. Ya fue a encontrarse con su pandilla, los que se le adelantaron. No va a estar solito, ya lo están esperando. Diles que los extraño, viejito. Ya descansa, te quiero”.

No es la primera vez que Alejandro atraviesa una pérdida relacionada con sus mascotas. En ocasiones anteriores también había compartido despedidas hacia otros perros que marcaron etapas importantes de su vida.

Las mascotas en la vida de Alejandro Fernández

Más allá de su carrera musical y del legado artístico de la familia Fernández, Alejandro siempre ha mostrado una conexión especial con los animales.

En entrevistas y publicaciones suele aparecer rodeado de sus perros, caballos y otros animales que forman parte de su entorno familiar en Guadalajara.

Para muchos de sus seguidores, Kush no era un desconocido. La mascota había aparecido en distintas imágenes y momentos personales del cantante, lo que hizo que la noticia generara todavía más sentimiento entre quienes siguen su día a día.