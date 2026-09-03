Piden oraciones por estrella de “El Chavo del 8” que fue hospitalizada

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La preocupación entre los seguidores de “El Chavo del 8” comenzó luego de que Rosita Bouchot publicara el pasado 1 de septiembre una fotografía en la que aparece sentada en una camilla, con bata hospitalaria y recibiendo suero intravenoso.

Lejos de generar mayor alarma, la actriz intentó tranquilizar a quienes la siguen y aseguró que se encontraba bien. Sin embargo, reveló que tenía programada una intervención quirúrgica para las 2:30 de la tarde en un centro de salud en México.

“Estoy bien y voy a estar mejor”, expresó Bouchot en su mensaje, antes de agradecer de antemano las muestras de cariño y solicitar oraciones por su recuperación.

¿Qué enfermedad tiene la actriz?

Rosita, recordada por encarnar a Paty en la icónica serie, finalmente fue intervenida, pero hasta ahora no se ha informado públicamente cuál fue el procedimiento al que se sometió ni cuál es el padecimiento que llevó a su hospitalización.

Esta es precisamente una de las principales interrogantes entre sus admiradores. Aunque la fotografía desde el hospital y el anuncio de la cirugía despertaron preocupación, Rosita Bouchot no ha revelado qué enfermedad padece ni ofreció detalles sobre su diagnóstico.

Por ello, cualquier versión que atribuya su hospitalización a una condición médica específica carece, por ahora, de confirmación oficial.

Mientras tanto, los mensajes de apoyo no tardaron en multiplicarse en redes sociales. Sus seguidores le enviaron buenos deseos y palabras de ánimo, demostrando que el personaje de Paty continúa siendo recordado por varias generaciones.

La actriz acababa de cumplir 75 años

La noticia sobre su estado de salud llegó apenas dos días después de una fecha especial para la artista. Bouchot celebró su cumpleaños número 75 el pasado 30 de agosto y compartió imágenes de la celebración junto a su esposo, Jorge Estrada Avendaño.

La intérprete nació en Ciudad de México el 30 de agosto de 1951 y construyó una extensa trayectoria en televisión, cine y teatro. Antes de dedicarse plenamente a la actuación, inició su carrera artística como bailarina.

El recuerdo de Paty que permanece en ‘El Chavo del 8’

Para muchos televidentes, Rosita Bouchot quedó inmortalizada como Paty, la joven que llegó a la vecindad y despertó el interés romántico de El Chavo. Su participación en la producción de Roberto Gómez Bolaños ocurrió en 1975.

Además de ‘El Chavo del 8’, Bouchot formó parte de ‘El Chapulín Colorado’, donde interpretó otros personajes, entre ellos Artritis y una empleada doméstica.

Su carrera también incluye telenovelas como ‘Destilando amor’, ‘Rosa salvaje’, ‘Triunfo del amor’, ‘Corazón de oro’ y ‘La sombra del pasado’, además de participaciones en producciones como ‘La Rosa de Guadalupe’ y ‘Como dice el dicho’.