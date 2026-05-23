Piden oraciones para actor de "Sin senos sí hay paraíso": ¿Qué ocurre?

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Los seguidores de “Sin senos sí hay paraíso” se preocuparon luego de que Fabián Ríos publicara un emotivo mensaje dedicado a Francisco Bolívar, actor que interpretó a “Jota” en la serie y que, según versiones cercanas, estaría atravesando un difícil momento relacionado con su salud mental.

“Hoy clamo a Dios para que me bendiga especialmente a mi ‘Pachito’ hermoso”, escribió quien da vida a Albeiro, acompañando sus palabras con una petición directa de apoyo y oración para Francisco.

El mensaje desató una ola inmediata de reacciones, comentarios y muestras de cariño por parte de seguidores que crecieron viendo la historia de “Jota” dentro de una de las producciones más exitosas de la televisión colombiana.

La ausencia de Francisco Bolívar en "Sin senos sí hay paraíso"

La preocupación comenzó a crecer luego de que varios seguidores notaran la ausencia de Francisco Bolívar en algunas dinámicas recientes relacionadas con la producción de “Sin senos sí hay paraíso”.

Aunque hasta el momento el actor no ha hablado públicamente sobre su situación personal, las palabras de Fabián dejaron entrever que atraviesa un momento emocional complejo.

De acuerdo con información difundida por medios colombianos, la situación estaría relacionada con temas de salud mental, algo que inmediatamente provocó solidaridad entre colegas, fanáticos y usuarios de redes sociales.

La publicación también permitió ver el fuerte vínculo que existe entre ambos actores, quienes han compartido pantalla desde 2008 y construyeron una amistad que trascendió la ficción.

El mensaje de Fabián Ríos tocó a miles de seguidores

Las palabras del actor no pasaron desapercibidas. En cuestión de horas, cientos de usuarios comenzaron a compartir mensajes de apoyo dirigidos a Bolívar y destacaron la sensibilidad con la que Fabián Ríos decidió acompañar públicamente a su compañero.

“Para todas las personas que me han preguntado por mi nene, quiero que sepan que en mi corazón solo existe amor por él, admiración, ternura, respeto y más amor; por este amor les digo, una manera de preguntar por alguien que nos importa es pedirle a Dios que esté bien, que esté sano”, dijo.

Muchos fanáticos recordaron que el personaje de “Jota” se convirtió en uno de los más queridos dentro de la franquicia, gracias a su cercanía emocional con los protagonistas y a las historias que marcaron varias temporadas de la producción.

“Solo espero que juntos pidamos a Dios para que pronto esté feliz haciendo lo que le gusta al igual que todos nosotros, sus compañeros. Desde el amor les digo, una manera de edificar a alguien es desearle lo mejor y pedirle a Dios que proteja su humanidad”, añadió el colombiano.