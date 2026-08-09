Película de Michael Jackson ya estaría en marcha para una segunda parte

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Después de un éxito rotundo en taquilla, Lionsgate, la productora de la película Michael, ha pensado en una segunda parte, según confirmó Variety en su portal web.

Con una recaudación histórica de 1.016 millones de dólares que la posiciona como uno de los biopics más lucrativos de todos los tiempos, la vida de Michael Jackson continuará en la gran pantalla. De acuerdo con la información del medio, la secuela comenzará a rodarse a finales de este año o principios de 2027.

La historia protagonizada por Jaafar Jackson, sobrino del intérprete, narra la trayectoria del artista desde sus comienzos en los Jackson 5 hasta convertirse en una superestrella y catalogarse como el “Rey del Pop”.

Durante la proyección en cines, la cinta generó diversas opiniones por solo abarcar una parte de la vida del cantante; la primera parte finaliza con la gira Bad de 1987. Para muchos, dejar de lado el escándalo por los casos de abuso fue omitir una época importante en la biografía del cantautor.

Hasta el momento se desconoce qué temas se abordarán en la secuela y si la productora, así como la familia Jackson, está dispuesta a mostrar aquellos años vulnerables para Michael.

Deseos de secuelas

Adam Fogelson, presidente de Lionsgate Motion Picture Group, ya había manifestado unas expectativas similares a principios de este año, cuando afirmó: “Hay una cantidad enorme de música… y de experiencias vitales al margen de las acusaciones… que bastarían por sí solas para más de una segunda película”.

Este adelanto podría ser una primicia de lo que vendrá en la segunda parte, aunque la crítica ha sido fuerte con los puntos que no se tocan en la película.