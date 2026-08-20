Otro nieto de Isabel II elige su camino y se aleja de la familia real

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La nueva generación de la familia real británica continúa tomando caminos propios. Esta vez, el protagonista es James, conde de Wessex, nieto de la fallecida reina Isabel II, quien a sus 18 años decidió orientar su futuro profesional hacia un ámbito muy alejado de los actos oficiales de la Corona.

James de Wessex elige una vida lejos de los compromisos reales

El hijo menor del príncipe Eduardo y Sofía, duques de Edimburgo, comenzará este otoño sus estudios en la Real Universidad Agrícola de Cirencester, en Gloucestershire, donde cursará una carrera relacionada con la gestión de tierras y propiedades rurales.

Su elección no solo llamó la atención por el área profesional escogida. También generó interés la manera en que el Palacio de Buckingham se refirió a él al anunciar sus planes siendo presentado como conde de Wessex, sin utilizar el tratamiento de Alteza Real al que tiene derecho por ser nieto de un monarca.

James tampoco se tomará un año sabático antes de comenzar la universidad. Su decisión refleja una ruta que parece estar cada vez más definida y es la de construir una carrera propia sin asumir, al menos por ahora, un papel activo dentro de la familia real.

James no es el único hijo del príncipe Eduardo que ha elegido mantener cierta distancia de los títulos reales. Su hermana mayor, Lady Louise Mountbatten-Windsor, de 22 años, también decidió no utilizar un título real al llegar a la adultez.

Louise se graduó recientemente de la Universidad de St Andrews y ha desarrollado su trayectoria sin asumir funciones oficiales para la Corona. Sus padres ya habían anticipado que ambos hijos tendrían que prepararse para trabajar y desarrollar sus propias carreras.

Aunque el joven parece decidido a llevar una vida más independiente, su elección no significa que haya renunciado formalmente a sus títulos. La diferencia está en que ha optado por no utilizarlos públicamente, lo que le permite mantener sus vínculos con la familia real mientras construye un futuro profesional alejado de las obligaciones institucionales.

Ya trabaja en una finca de la familia real

Durante este verano, el joven ha estado trabajando como peón agrícola en la finca Sandringham, una de las propiedades del rey Carlos III en Norfolk.

Allí ha sido visto conduciendo tractores y participando directamente en las labores de la explotación. Incluso un trabajador del lugar destacó su disposición para realizar las tareas y “ensuciarse las manos”, algo que contrasta con la imagen formal que suele acompañar a los integrantes de la familia real durante sus apariciones públicas.

Su futura universidad, además, cuenta con una relación histórica con la aristocracia británica. Entre sus antiguos alumnos figura el capitán Mark Phillips, primer esposo de la princesa Ana, así como integrantes de otras familias reales europeas.