Nuevo video aumenta rumores de ruptura entre Anuel AA y Laury Saavedra

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En las últimas horas comenzaron a circular nuevas imágenes y un supuesto video del cantante puertorriqueño, Anuel AA, junto a la mujer de identidad desconocida con quien lo han vinculado sentimentalmente en los últimos días.

Anuel AA sigue dando de qué hablar

En el clip, cuyo origen todavía no ha sido confirmado, se observa al intérprete de “Más Rica Que Ayer” compartiendo un momento muy cercano con la joven. Incluso, ambos aparecen dándose un tierno beso que rápidamente se convirtió en tendencia entre los fanáticos del género urbano.

Como si eso no fuera suficiente, también salió a la luz una fotografía de la chica acompañada de un hombre al que decidió ocultarle el rostro. Sin embargo, usuarios en redes no tardaron en asegurar que se trataría de Anuel AA, debido a la contextura física del artista.

Hasta el momento, el reggaetonero no se ha pronunciado oficialmente sobre las especulaciones ni ha confirmado una separación de Laury Saavedra, madre de su hija Emmaluna.

Las imágenes en México que dispararon los rumores

Las versiones sobre un posible nuevo romance comenzaron días atrás, cuando Anuel AA fue captado caminando por calles de México junto a una joven desconocida. Las imágenes rápidamente se viralizaron en cuentas de farándula y entretenimiento latino.

Algunos usuarios incluso destacaron detalles como la forma en que él la tomaba de la cintura o la ayudaba a subir a una camioneta, gestos que fueron interpretados por muchos como señales de una relación sentimental.

Desde entonces, las especulaciones no han parado y el nombre de Anuel AA volvió a dominar conversaciones en plataformas donde los seguidores debaten si el artista realmente terminó su relación con Laury Saavedra o si todo se trata de una estrategia.