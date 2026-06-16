Neymar Jr anuncia en pleno Mundial que será padre por quinta vez

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En medio de la euforia del Mundial 2026, celebrado en México, Canadá y Estados Unidos, el futbolista brasilero Neymar JR reveló que su esposa se encuentra en la dulce espera de su tercer hijo en común, el quinto para el deportista de 34 años.

Una revelación emocionante

El astro de la selección brasilera reveló la noticia con un emocionante mensaje, que demuestra su felicidad por la llegada de un nuevo bebé con la influencer Bruna Biancardi, con quien contrajo nupcias en el año 2025.

"Tenemos algunas noticias para compartir contigo. Voy a enloquecer", escribió Neymar en una publicación en sus redes sociales oficiales, que rápidamente se hicieron virales en los medios, ya que es revelada en plena celebración del Mundial 2026.

La familia en el clip aparece en un bosque compartiendo momentos de conexión con pinturas.

Neymar y Bruna se muestran en el video con los dos niños que ya tienen, Mavie, de dos años, y Mel, de apenas once meses.

¿Se viene una banda musical?

El video también posteado en YouTube sirvió para que los esposos revelaran que será una bebita la que tendrán próximamente, a lo él bromeó estar listo para crear una banda musical que tendría el nombre de las “Spice Girls”.

"Voy a empezar una banda y a partir de hoy serán las 'Spice Girls'", comentó muy divertido el brasileño, que acumula 235 millones de seguidores en Instagram.