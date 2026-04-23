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Murió exparticipante del Miss Teen Usa: habría sufrido un paro cardíaco

Aseguran que la joven de 27 años falleció en la compañía de su familia 

Por

Elvis González
Jueves, 23 de abril de 2026 a las 02:28 pm
Murió exparticipante del Miss Teen Usa: habría sufrido un paro cardíaco
Final del Miss Teen Usa 2015 / Cortesía
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La industria de los concursos de belleza está de luto al confirmarse la muerte de Cora King, exparticipante del Miss Teen Usa 2015.

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Paso por el Miss teen Usa 

Sus familiares y amigos cercanos lamentaron su muerte y recordaron su participación en el certamen adolescente, en el que se llevó el galardón de Miss Amistad, título otorgado por sus compañeras.

En el concurso celebrando en el Atlantis Paradise Island, Bahamas, Cora representó al estado de West Virginia.

Detalles del suceso

Según información en medios, la belleza había sufrido un paro cardíaco semanas antes de su muerte.

Fue llevada a un centro de salud, dónde especialistas lograron reanimarla y recuperarle la respiración, pero nunca volvió a la conciencia.

Aseguran que murió el sábado 18 de abril de manera tranquila en la compañía de su familia.

En redes la noticia ha despertado mensajes de tristeza y condolencias para su familia por tan duro momento.

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