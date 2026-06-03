Muere hija de famosa influencer tras extraña condición: tenía 8 meses de nacida

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Las redes sociales se han estremecido tras confirmarse el sensible fallecimiento de Estelle, la pequeña hija de apenas ocho meses de la creadora de contenido Estee Williams.

La influencer de 29 años compartió la dolorosa noticia con su comunidad en Instagram a través de un emotivo relato. “Hasta que nos volvamos a ver, mi dulce Estelle”, escribió junto a un emoji de alas de ángel.

Un diagnóstico complejo

La pequeña Estelle nació en septiembre de 2025 y su batalla comenzó dos días después, cuando fue diagnosticada con una comunicación interventricular, una condición caracterizada por un orificio en el corazón que altera el flujo sanguíneo normal.

Según reportes, el, agujero medía tres centímetros, un tamaño superior a lo común. "Era la mayor que este cirujano había visto o reparado jamás", confesó la influencer en una entrevista.

Con solo 11 semanas de nacida, la bebé tuvo que someterse a una delicada cirugía a corazón abierto, dando inicio a un postoperatorio crítico.

Meses de lucha en cuidados intensivos

Por mucho tiempo permaneció en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) pediátrica de cardiología. Aunque sus padres guardaban la esperanza de un trasplante de corazón, la pequeña fue declarada no elegible para la lista de donación el pasado mes de febrero debido a severas complicaciones médicas, entre ellas un cuadro de sepsis y problemas de coagulación sanguínea.

Finalmente, un fallo multiorgánico apagó la vida de la menor, tras meses conectada a soporte vital. Ante la tragedia, miles de seguidores y colegas del medio han manifestado sus condolencias y apoyo a la familia Williams en este difícil momento.

En cada etapa, Estee Williams compartió detalles con su comunidad en redes sociales, quienes se consternaron con la lamentable noticia.