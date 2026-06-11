Muere colaboradora del show "Venga La Alegría" el mismo día de su 46 cumpleaños

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El exitoso programa de farándula “Venga La Alegría” está de luto, al confirmarse la muerte de la colaboradora Sandra Díaz del Valle. La también chef de origen hondureño murió el miércoles 10 de junio, mismo día de su cumpleaños número 46.

Su paso por la televisión

Díaz alcanzó reconocimiento en el país azteca tras participar con éxito en el mencionado programa mexicano, en el que cocinó para los espectadores diversas recetas con gran soltura y diversión.

La producción del programa matutino utilizó las redes sociales para despedirla, destacando toda su labor y alegría que siempre transmitió en el set de grabación y a los espectadores.

“Con profundo pesar lamentamos el sensible fallecimiento de nuestra querida Chef Sandra de “Venga la Alegría”, quien dejó una huella imborrable en nuestra familia al compartir con todos su amor, su alegría y la pasión que la caracterizaba en cada proyecto que emprendía", se lee en el texto.

Asimismo, enviaron condolencias a los familiares y pidieron toda la discreción por el devastador momento que enluta al programa.

¿De qué murió?

Según los primeros reportes, la chef habría fallecido de un “ataque al corazón”. Sin embargo, las autoridades están realizando todas las pruebas pertinentes para determinar la razón.

Juan Fernando Lobo, pareja y padre de los hijos de Sandra Díaz, explicó que la mujer fue trasladada a un centro de asistencia privado durante la tarde del miércoles 10 de junio, tras presentar un malestar.

El hombre le había dedicado un bonito mensaje a su pareja por su vuelta al sol número 46.