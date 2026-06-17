Muere actriz de El Aro después de ingresar por un cuadro de desnutrición

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El género de terror perdió a la emblemática Daveigh Chase, actriz que interpretó a Samara Morgan en El Aro. La noticia fue compartida por su novio, Roy Hernández, a TMZ.

Según el portal de noticias, la actriz ingresó a principios de junio en un hospital de Los Ángeles por una severa desnutrición. Sin embargo, la muerte se debió a una meningitis y a una infección en la sangre que derivaron en sepsis y el colapso progresivo de sus órganos.

Samara Morgan y su recorrido por el cine

Desde temprana edad incursionó en la industria del cine y, en 2002, logró uno de los papeles más recordados al darle voz a Lilo en la película de Disney Lilo & Stitch. Además, dentro del mismo doblaje en inglés, le dio vida a Chihiro Ogino en El viaje de Chihiro, la cinta de animación japonesa de Hayao Miyazaki.

Para Daveigh Chase, fue un gran año por su destacada participación en el filme de terror El Aro con el personaje de Samara Morgan, el cual le valió el galardón MTV Movie Award a la mejor villana en 2003.

Otros proyectos memorables son Big Love, Donnie Darko, Beethoven 5, y apariciones en las series Sabrina, la bruja adolescente y ER, entre otras.