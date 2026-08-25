Muere a los 29 años actor de cine para adultos: su familia inicia recaudación de fondos

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La noticia de la muerte de Christian Styles, actor de cine para adultos, tomó por sorpresa a sus seguidores y a la comunidad del entretenimiento. El actor, cuyo nombre real era Zachary Jaghab, falleció el pasado 20 de agosto de 2026, cuando tenía apenas 29 años.

Sus familiares piden ayuda

La familia fue la encargada de confirmar el deceso mediante un obituario y una campaña de recaudación de fondos.

“Zack era el querido hijo menor de Johnny y Ellen Jaghab, hermano de Tonya Faris y Jacob Jaghab, y un adorado tío, familiar y estimado amigo de muchos. Esta pérdida inimaginable ha dejado a su familia de Canton de luto por la partida de alguien muy amado”, escribe quien sería su sobrina.

El médico forense del condado de Wayne, en Michigan, confirmó también la muerte, aunque hasta el momento no se ha informado públicamente la causa ni las circunstancias del fallecimiento. La familia describió la pérdida como repentina y devastadora.

Ante lo sucedido, habilitaron una campaña en GoFundMe con el objetivo de reunir fondos para despedir a Christian. En el llamado de ayuda explicaron además que sus padres atraviesan serios problemas de salud, incluido cáncer, una situación que hace todavía más doloroso el momento.

¿Quién era Christian Styles?

Zachary Jaghab nació y creció en Canton, Michigan, y comenzó su carrera en la industria del entretenimiento para adultos en 2021. Bajo el nombre artístico de Christian Styles consiguió construir una importante presencia digital y llegó a superar el millón de seguidores en redes.

Además de su trabajo como actor, Styles utilizaba sus redes sociales para promocionar su contenido en OnlyFans, plataforma en la que también desarrolló parte de su actividad como creador.

Aunque su carrera estuvo vinculada principalmente al entretenimiento para adultos, sus familiares quisieron destacar una faceta mucho más personal. En el mensaje publicado para anunciar su muerte lo recordaron como un hijo querido, hermano, tío y amigo cercano.