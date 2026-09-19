Mirtha Legrand vuelve a ser hospitalizada a los 99 años: esto se sabe de su salud

La salud de Mirtha Legrand vuelve a generar preocupación en Argentina. La histórica conductora, de 99 años, fue internada nuevamente el viernes 18 de septiembre en el Sanatorio Mater Dei de Buenos Aires, apenas cinco días después de haber regresado a su casa tras una primera hospitalización.

La información fue confirmada por el propio centro médico mediante un nuevo parte firmado por su director, Enrique Echagüe. De acuerdo con el comunicado, la presentadora ingresó durante la tarde debido a un “cuadro compatible con neumopatía” y quedó hospitalizada para someterse a estudios, recibir tratamiento y permanecer bajo los controles correspondientes.

Mirtha Legrand había recibido el alta hace cinco días

La nueva hospitalización ocurre después de un episodio respiratorio que ya había obligado a la conductora a permanecer ingresada desde el 7 de septiembre.

En aquella oportunidad, Legrand fue atendida por un cuadro respiratorio bronquial acompañado de un proceso gripal. Durante su estadía en el Mater Dei, los reportes médicos señalaron una evolución favorable y sin complicaciones, por lo que el domingo 13 de septiembre recibió el alta y continuó su recuperación en casa.

Sin embargo, el regreso al hogar duró pocos días. La aparición de un nuevo cuadro llevó a los médicos a mantenerla nuevamente bajo atención hospitalaria.

¿Qué se sabe ahora sobre su estado?

Por el momento, el parte oficial no ofrece mayores detalles sobre la evolución de la conductora ni establece una fecha para su salida del sanatorio. El documento precisa que permanecerá internada mientras se realizan los estudios y se desarrolla el tratamiento correspondiente.

La familia de Mirtha también agradeció las muestras de preocupación y pidió respeto mientras continúa la atención médica. El Sanatorio Mater Dei indicó que, si no se presentan cambios, se emitirá un nuevo parte médico el próximo lunes.

La nueva hospitalización también vuelve a poner en pausa el regreso de Legrand a la pantalla. La conductora todavía no había retomado las grabaciones de “La Noche de Mirtha” después de su primera hospitalización.

Mientras tanto, su nieta Juana Viale asumió nuevamente compromisos relacionados con el programa para mantener su emisión. La última aparición de Mirtha al frente del ciclo había sido el 29 de agosto.