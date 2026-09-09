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La hija de Lucero y Manuel Mijares fue hospitalizada de emergencia ¿Qué tiene?

La artista de 21 años habló de cómo se encuentra hoy de salud y de los múltiples rumores en las redes sociales 

Por

Elvis González
Miércoles, 09 de septiembre de 2026 a las 11:10 am
La hija de Lucero y Manuel Mijares fue hospitalizada de emergencia ¿Qué tiene?
Lucero, Lucerito y Manuel Mijares / Cortesía
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En los últimos días, medios mexicanos han estado informando sobre el estado de salud de la cantante y actriz Lucerito Mijares. La jovencita fue hospitalizada por presentar un delicado problema de apendicitis.

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Lucerito delicada por apendicitis

La noticia corrió en los medios del país azteca sin información oficial por parte de la familia Lucero-Mijares.

Sin embargo, este miércoles 9 de septiembre, la joven que participó en el popular show "Juego de voces" rompió el silencio aclarando toda la situación a su público.

Lucerito comentó que se encuentra bien y en proceso de recuperación de la apendicitis.

Asimismo, aseguró que todo el procedimiento salió exitoso y que siente de corazón todo el apoyo del público para que pueda recuperarse lo más pronto posible.

Palabras de Lucerito

"Estoy bien, gracias a todos los que preguntaron, los que me mandan mensaje, los que se preocuparon. Estoy bien, tuve una apendicitis y me operaron, todo súper. Todo simple y fácil. No crean chismes raros", dijo Lucerito al programa de entretenimiento Sale el sol.

La jovencita es una de las figuras prometedoras en el mundo del espectáculo mexicano, con su voz ha dado vida a diversas canciones, entre ellas "El privilegio de amar", tema icónico de sus padres para la misma telenovela producida por Carla Estrada para la cadena Televisa en 1998. 

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