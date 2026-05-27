Miembro del clan Kardashian causa indignación por amputar las garras de sus gatos

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De nuevo el clan Kardashian es focos de comentarios en las plataformas digitales, tras unas recientes declaraciones de Khloé, quien sin filtros reveló que amputó las garras de sus gatos para evitar que rasguñaran los muebles de su lujosa mansión.

Una decisión que desató el caos

Fue en el pódcast “Khloé In Wonder Land” que la socialité y empresaria de 41 años, admitió haber pasado a sus animales por la polémica y dura intervención, lo que ha desatado una ola de opiniones en su contra.

Reveló que tras la operación sus gaticos comenzaron a presentar comportamientos extraños, como estrés crónico, orinan de manera frecuente, están tristes y se muestran constantemente incómodos.

Vale destacar que para los gatos las garras son vitales para la salud física y mental, siendo su principal herramienta de supervivencia y equilibrio, esenciales para trepar, cazar y defenderse.

“Fui muy mal asesorada por los criadores. Me siento realmente terrible por haber tomado esa decisión”, expresó.

En este sentido, destacó que ahora debe estar muy al pendiente de cada movimiento de sus gatos, debido a riesgos que corren por no poder defenderse sin las garras.

Lluvia de críticas en redes sociales

Tras las declaraciones, la última publicación de Khloé en Instagram se llenó de mensajes de molestias y rechazo por la decisión.

“Maltrato animal”, “MONSTRUO, pobres gatos”, “No al maltrato animal”, “Pobres gatos, ojalá te quitaran las uñas para que sepas lo que se siente”, “No debiste hacerles ese daño a tus gaticos”, son algunos de los comentarios en contra de la socialité.