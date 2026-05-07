Khloé Kardashian revela traumática experiencia en Coachella: "Fui drogada sin saberlo"

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Khloé Kardashian vivió una de las peores experiencias en su vida en el Festival de Coachella, luego de haber sido drogada con una bebida; el relato fue compartido en el pódcast Khloé in Wonderland, emitido el miércoles 6 de mayo.

Hace 10 años, la socialité visitó por primera vez Indio, California, para disfrutar del evento musical que se realiza cada año y atrae a cientos de celebridades. Sin embargo, después de aquel episodio, no regresó al festival.

Khloé Kardashian, drogada en una fiesta

Khloé se vio envuelta en un ambiente de excesos al asistir a una de las fiestas de Coachella. Sin saber, probó un “jugo” y terminó bajo los efectos de las drogas.

“No fue la mejor experiencia. Fui drogada sin saberlo, pero creo que todos (los demás) lo sabían”, afirmó.

Destacó su “ignorancia” por no darse cuenta de que todos en la reunión estaban consumiendo sustancias ilícitas, descartando por completo que alguien lo haya hecho con mala intención.

“No creo que alguien me drogara. Creo que yo fui la tonta y no me di cuenta de que todos estaban drogándose”, expresó la empresaria.

Las consecuencias fueron inmediatas: la integrante de las Kardashian se encerró por horas en un baño. “Me asusté mucho. Estaba atrapada en mi cabeza, así que mi experiencia no fue buena”, comentó.

Después de la desagradable experiencia, Khloé Kardashian no regresó al Festival de Coachella.