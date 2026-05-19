Empresa de Kim Kardashian involucrada en un caso de narcotráfico

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La marca de ropa interior de Kim Kardashian quedó involuntariamente en el centro de un caso internacional de narcotráfico después de que autoridades británicas descubrieran un cargamento millonario de cocaína oculto entre mercancía legal de la popular firma, Skims.

El hallazgo ocurrió en el puerto de Harwich, al sureste de Inglaterra, donde agentes fronterizos inspeccionaron un tráiler procedente de Países Bajos.

Cocaína escondida en el cargamento de Skims

Durante una revisión con rayos X, oficiales detectaron irregularidades estructurales en las puertas traseras del remolque. Tras inspeccionar el vehículo, localizaron un compartimento oculto donde habían sido almacenados 90 paquetes de cocaína, cada uno de aproximadamente un kilogramo.

Según la National Crime Agency (NCA), el valor estimado del decomiso asciende a 7.2 millones de libras esterlinas, equivalentes a más de 9 millones de dólares en el mercado ilegal.

La mercancía legal consistía en 28 palés de ropa y prendas interiores de Skims, marca fundada por Kim Kardashian y convertida en uno de los negocios de moda más exitosos de los últimos años.

Condena para el cómplice

El conductor identificado como Jakub Jan Konkel, de 40 años y origen polaco, inicialmente negó tener conocimiento del cargamento ilícito. Sin embargo, durante el proceso judicial terminó declarándose culpable de tráfico de drogas.

De acuerdo con documentos judiciales, Konkel admitió haber aceptado mover la cocaína a cambio de aproximadamente 4,500 euros, una cifra que contrasta con el valor multimillonario del cargamento.La corte de Chelmsford lo condenó a 13 años y seis meses de prisión.

¿Qué hay de Skims y Kim Kardashian?

Las autoridades británicas fueron enfáticas al aclarar que, pese a que de algún modo el nombre de Skims aparece involucrado en este caso, ni la empresa de Kim Karsashian, ni el exportador ni el importador tienen relación directa con la operación criminal.

La carga de ropa era completamente legítima y habría sido utilizada únicamente como fachada logística.