Michell Roxana brilla en Miami Swim Week 2026 con Brilleska

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La modelo internacional, escritora y activista Michell Roxana deslumbró durante el Miami Swim Week 2026 al presentar junto a sus hermanas, Bárbara Castellanos y Génesis Castellanos, la nueva colección de BRILLESKA, una propuesta inspirada en el estilo Modern Cowboy Luxury, donde la elegancia, la feminidad y la fuerza de la mujer contemporánea se fusionan en una pasarela llena de personalidad.

La colección fue presentada durante uno de los eventos más importantes de la moda en Miami, donde las hermanas Castellanos no solo exhibieron sus diseños, sino que también se convirtieron en protagonistas del desfile, conquistando la pasarela con una propuesta auténtica que refleja el ADN de la marca.

Sin embargo, más allá de la moda, Michell Roxana continúa utilizando su plataforma para generar impacto social y crear conciencia sobre una condición que afecta a millones de mujeres en el mundo: el lipedema.

A principios de 2026, Michell se sometió a una cirugía especializada para tratar esta enfermedad en Alemania, bajo la atención del reconocido especialista Dr. Jafar Jorjani. Desde entonces, ha compartido abiertamente su proceso de recuperación y transformación física a través de sus redes sociales, generando miles de interacciones y mensajes de mujeres que se sintieron identificadas con su historia.

“Muchas personas me escribieron diciéndome que durante años pensaron que simplemente tenían sobrepeso o problemas de circulación, sin saber que padecían lipedema. Compartir mi experiencia les permitió encontrar respuestas y buscar ayuda médica”, expresó Michell.

Como parte de esta misión educativa, Michell también publicó la Guía de Lipedema, un libro donde relata su experiencia personal, explica los síntomas de la enfermedad y comparte información destinada a ayudar a otras mujeres a identificar y comprender esta condición, aún poco conocida en gran parte de Latinoamérica.

Actualmente, Michell trabaja activamente en iniciativas de concientización y educación sobre el lipedema, colaborando con especialistas y difundiendo información para que más mujeres puedan acceder a diagnósticos tempranos y tratamientos adecuados.

Con una carrera internacional que abarca la moda, la escritura, las conferencias y el trabajo social, Michell Roxana continúa demostrando que la verdadera belleza trasciende las pasarelas cuando se utiliza para inspirar, educar y transformar vidas.

La presentación de BRILLESKA en Miami Swim Week 2026 marca un nuevo capítulo para la marca y para sus fundadoras, quienes continúan expandiendo su visión creativa mientras generan un impacto positivo dentro y fuera de la industria de la moda.

Sobre Michell Roxana

Michell Roxana es modelo internacional, escritora, conferencista y empresaria venezolana. Ha representado a Venezuela en escenarios internacionales y ha dedicado parte de su carrera a proyectos educativos, sociales y de concientización sobre la salud femenina. Es autora de la Guía de Lipedema y actualmente impulsa iniciativas orientadas a visibilizar esta enfermedad y apoyar a mujeres que la padecen.