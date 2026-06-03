Desgaste físico y mental obliga a la exmiss a dejar su quimioterapia

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Desde que Jaylene Álvarez fue diagnosticada con cáncer de mama en enero de 2026, la ex-Miss puertorriqueña ha batallado para continuar con su vida; sin embargo, ha tomado una decisión importante en su proceso.

“No quiero más quimios”

“No quiero más quimios” fue la tajante declaración que conmovió a sus seguidores, quienes la alentaban a seguir adelante, pero el desgaste físico y mental la han llevado por otro camino en su lucha.

Hasta el momento, la exreina de belleza ha atravesado 14 sesiones de quimioterapia. A través de sus redes sociales, detalló las difíciles secuelas del tratamiento.

Cambios físicos notorios y concientización

En su largo proceso, experimentó la caída de su cabellera y los prolongados periodos de recuperación después de cada ciclo médico.

Por medio de sus plataformas digitales, se dedica a compartir información sobre el cáncer de mama, así como momentos para relatar su historia y procesos personales en el camino a la sanación.

Por su parte, sus fanáticos se mantienen a su lado con mensajes de apoyo y esperanza para que no se dé por vencida.

Su paso por los reinados de belleza

Jaylene Álvarez es una personalidad muy conocida en el mundo de las pasarelas de belleza, quien brilló en Miss Universo Puerto Rico, donde representó a San Lorenzo.

Asimismo, en el año 2024, formó parte de la final de Miss Universo al ser la responsable de colocar la banda a la participante ganadora.