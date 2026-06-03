Reportan desaparición de Kelly, la nieta de la cantante Paquita la del Barrio

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La preocupación crece en el entorno de la familia de la recordada cantante Paquita la del Barrio tras confirmarse que su nieta, Kelly Ariadna Gerardo Grajales, fue reportada como desaparecida en San Miguel de Allende, Guanajuato.

De acuerdo con información difundida por medios nacionales, la joven habría desaparecido el pasado 20 de mayo, luego de permanecer en una clínica de rehabilitación, un detalle que ha abierto múltiples interrogantes sobre las circunstancias previas a su paradero desconocido.

Desaparición de la nieta de Paquita la del Barrio

Las autoridades del estado de Guanajuato ya habrían emitido la ficha de búsqueda correspondiente, catalogando a Kelly Ariadna como persona no localizada.

Según los reportes, la joven es hija de Iván Miguel Gerardo, uno de los hijos de la fallecida cantante Paquita, lo que ha intensificado la atención pública sobre este caso familiar.

Hasta el momento, no se ha informado sobre avances concretos en su localización, mientras las autoridades continúan con las investigaciones para dar con su paradero.

Rehabilitación de Kelly

Uno de los elementos que más ha llamado la atención en este caso es la versión que indica que la nieta de la artista se encontraba en una clínica de rehabilitación antes de desaparecer.

La desaparición de Kelly Ariadna Gerardo Grajales, nieta de la icónica cantante Paquita la del Barrio, ha reactivado no solo la preocupación mediática, sino también el interés por un episodio ocurrido años atrás que hoy vuelve a circular con fuerza en redes sociales.

Se trata de un polémico incidente registrado en octubre de 2019 en la Ciudad de México, cuando la joven se vio envuelta en una denuncia por un supuesto intento de secuestro que posteriormente fue desmentido en el lugar por las autoridades y su propio entorno familiar.

De acuerdo con reportes de aquel momento, Kelly Ariadna afirmó haber sido víctima de un intento de secuestro mientras viajaba en un vehículo de aplicación en calles de la capital del país. Según su versión inicial, llegó incluso a lanzarse del auto en movimiento para escapar del presunto agresor.

Hasta el momento, ni la familia de Kelly ni en el Instagram de Paquita han emitido comunicado oficial sobre lo que sucede con la joven desaparecida.