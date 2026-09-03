Mauricio Islas y el infierno que vivió tras ser acusado de abusar de la hija de ‘El Puma’

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Más de dos décadas después de uno de los episodios más difíciles de su carrera, Mauricio Islas volvió a hablar del escándalo que protagonizó junto a Génesis Rodríguez, hija de José Luis Rodríguez ‘El Puma’.

El actor mexicano reveló cómo vivió la presión mediática, el proceso legal en Florida y el momento emocional que lo llevó a encerrarse durante siete horas en un clóset.

Mauricio Islas revive el episodio que marcó su carrera

Durante una conversación con Pati Chapoy, el protagonista de telenovelas recordó el proceso legal que enfrentó en Estados Unidos en 2004, cuando fue acusado por la familia de Génesis Rodríguez, quien entonces era menor de edad.

El episodio ocurrió mientras ambos formaban parte de la telenovela Prisionera, producción de Telemundo en la que Génesis debutaba en este género.

La acusación provocó una enorme repercusión en los medios y terminó convirtiéndose en uno de los momentos más complicados de la trayectoria del actor.

Al recordar aquellos días, Islas aseguró que se trató de un proceso legal que finalmente tuvo una resolución y sostuvo que el paso del tiempo permitió poner las cosas en perspectiva.

“Me encerré en un clóset”

Más allá del aspecto judicial, Islas confesó que el impacto de la exposición pública fue devastador para él. El actor explicó que permanecía prácticamente aislado en su casa de Miami debido a la presión que estaba viviendo.

“Emocionalmente yo estaba encerrado en un búnker que era mi casa de Miami. Yo terminé encerrado en un clóset siete horas”, relató durante la entrevista.

Según explicó, llegó un punto en el que sintió que ya no podía soportar la situación. “Algo me tronó”, recordó, al describir el momento en que decidió encerrarse.

Durante esas horas, aseguró haber encontrado refugio en su fe y en una conexión espiritual que le permitió reunir fuerzas para continuar.

La atención de la prensa también fue uno de los elementos que más lo afectaron. Islas recordó que intentaba defender su versión mientras las informaciones sobre el caso se multiplicaban.

¿Qué ocurrió con Génesis Rodríguez?

El escándalo se remonta a 2004, cuando Génesis Rodríguez tenía 17 años y Mauricio Islas era un actor de 30 años. ‘El Puma’ acudió a las autoridades después de conocer la situación y el caso llegó a los tribunales de Florida.

Islas reconoció posteriormente que había mantenido relaciones sexuales con Génesis, pero sostuvo que habían ocurrido con consentimiento. La acusación, sin embargo, desencadenó una investigación y una fuerte batalla mediática que afectó directamente su carrera.

Finalmente, el actor alcanzó un acuerdo con la fiscalía de Florida que evitó que el caso llegara a juicio. El arreglo contempló disculpas públicas y privadas a Génesis, 100 horas de servicio comunitario y una donación de 5.000 dólares a Kristi House, organización dedicada a atender a jóvenes víctimas de abuso sexual.

A pesar de que el escándalo puso en riesgo su carrera, Mauricio consiguió regresar posteriormente a la televisión. Según recordó en su reciente conversación, después del proceso pudo volver a trabajar para Telemundo y participar en cuatro telenovelas.