Madonna cancela su película biográfica tras fuertes desacuerdos con Universal

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Hace días los medios informaban que la vida de la estrella Madonna llegaría a las pantallas con una película Biográfica. Sin embargo, la nueva información asegura que el film queda totalmente suspendido por problemas entre la intérprete de “Vogue” y el estudio Universal Pictures.

El motivo detrás de la suspensión

La cantante de 67 años reveló el motivo detrás de la abrupta decisión que dejó al público impactado, especialmente porque ella misma estaba al frente del proyecto como escritora y directora.

Madonna, que desde el año 2020 estaba trabajando en el proyecto que prometía ser un éxito en los cines de todo el mundo, explicó que mantuvo un fuerte enfrentamiento con Universal, respecto al presupuesto que se necesitaba.

Destacó tener una vida llena de fama y reconocimiento por todo el mundo, por lo que necesitaba una suma de dinero considerable para tener un elenco, guion, espacios, equipo, actores y personas capacitadas, para una biografía de altura.

“Tuvimos una pelea, Universal y yo, respecto al presupuesto que necesitaba. He tenido una vida extraordinaria. He tenido una vida enorme, así que necesitaba un gran presupuesto”, comentó.

La oferta de Netflix y la polémica por Serbia

La emblemática “Reina del pop” fue mucho más allá y contó cuál fue la respuesta de Universal al pedido de un buen presupuesto para un viaje importante y crucial a Serbia.

“Una de sus primeras reacciones fue: 'No creemos que aguantarías más de cuatro días en Serbia'. Y yo respondí: '¿Leíste el guion?'. Toda mi vida ha sido sobrevivir. No voy allí de vacaciones. Quizás simplemente no creían en mí”, destacó sin tapujos.

Aunque tras la pelea con Universal, la plataforma de streaming Netflix intentó en desarrollar la historia, Madonna no aceptó la propuesta ya que el guion ya estaba comprometido con el estudio inicial, y para obtenerlo debía pagar una alta suma de dinero.

La artista se mantiene con las ganas de en algún momento volver a trabajar en su biografía, pero, hacerlo en grande y con el objetivo de que no sea un fraude en taquilla.