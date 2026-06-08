Así suena “Read My Lips”, la colaboración de Feid con Madonna

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Luego de varios rumores de pasillo que aseguraban que, el colombiano Feid traía bajo la manga una increíble colaboración, finalmente este 8 de junio se confirmó que, el reggaetonero subió a la cima tras cantar junto a la estrella global, Madonna.

La noticia se confirmó durante el prestigioso Festival de Tribeca, donde el mundo entero puso sus ojos en este junte musical que nadie esperaba.

El encuentro entre Feid y Madonna

La confirmación llegó como parte del estreno mundial de un cortometraje cinematográfico de 13 minutos que acompaña a “Confessions II”, el decimoquinto álbum de estudio de la legendaria artista estadounidense.

En una íntima velada en el Beacon Theater de Nueva York, moderada por Anderson Cooper, Madonna desveló ante sus seguidores más fieles que el intérprete de éxitos como “Se me olvida” es el invitado especial en la canción titulada “Read My Lips”.

La participación de Salomón Villada Hoyos, nombre de pila del artista, trasciende lo anecdótico. Su presencia en esta pieza dirigida por David Toro y Solomon Chase, lo coloca junto a figuras de la talla de Benedict Cumberbatch, Julia Garner y Sabrina Carpenter.

Un regreso a sus orígenes

“Confessions II” no es un álbum cualquiera; representa el retorno de la diva a Warner Records y su esperada reunión con Stuart Price, el productor detrás de aquel emblemático trabajo que marcó la música dance hace dos décadas.

Para capturar esa esencia técnica y emocional, la producción no escatimó en detalles, utilizando el micrófono original de aquellas sesiones históricas.

El toque de vanguardia en esta nueva entrega se siente con fuerza, no solo por la colaboración de Feid, sino por la integración magistral del talento del productor puertorriqueño Tainy y la participación de la artista venezolana Arca en el tema “I Feel So Free”.

Esta mezcla de leyendas y nuevas voces promete convertir el disco, que verá luz el próximo 3 de julio, en un hito de la música electrónica y pop contemporáneo.