Feid respalda al artista venezolano Flow Morati con su tema “Contacto Cero”

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El cantante colombiano Feid quedó impregnado con el talento de Flow Morati, un artista emergente que está conquistando las plataformas digitales con sus canciones.

A través de su cuenta de TikTok el intérprete de “Classy 101” compartió un audiovisual del show en vivo de Morati en Lechería del pasado 17 de abril, donde presentó su éxito “Contacto Cero”.

El tema se ha hecho viral en redes sociales y llegó a manos del artista, quien no dudó en darle un espaldarazo al criollo. Rápidamente, más usuarios llegaron al video para expresar su respaldo al proyecto musical, disponible en las plataformas musicales.

Usuarios sugieren que Feid se sintió identificado con “Contacto Cero” en medio de su ruptura con Karol G.

¿Quién es Flow Morati?

Flow Morati, un joven talento venezolano oriundo de Guarenas, una ciudad ubicada a 28 kilómetros de Caracas, apuesta por una propuesta musical innovadora y un sonido fresco que conecta con su público.

“ANIS X TI”, “No se pica torta”, “Casi Algo”, “Beta”, y muchas más canciones se encuentran dentro de su repertorio.

En su actuación en el Hotel Maremares de Lechería, en club Zona 360, el criollo conquistó a los asistentes con un tracklist selecto para el momento. Al finalizar, los asistentes que corearon sus canciones solicitaron “El Corrido” y “La Llorona”, temas que no estaban incluidos, pero que las personas disfrutan escuchar.