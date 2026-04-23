La cantante Greeicy quedó “embobada” con la belleza venezolana

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Hace un par de semanas Greeicy llegó a la isla de Margarita para una presentación en el “Saca el Pecho Fest”, su paso por el país fue fugaz pero suficiente para apreciar la belleza venezolana en cada paso.

A través de sus plataformas digitales se tomó un tiempo para hablar de cómo quedó “embobada” con las mujeres y hombres venezolanos. Según cuenta, luego de show en vivo paseó por un concurrido centro comercial de entidad insular con su pareja Mike Bahía.

Sin embargo, lejos de prestar atención a su salida familiar, Greeicy no paró de apreciar lo atractivo de las personas en el país. Resaltó que, a pesar de estar casada, echó un ojo para ver más allá de su novio.

El video publicado en TikTok despertó una ola de comentarios de impresión por su comentario por parte de los criollos, quienes también realzaron su físico.

Greeicy en Venezuela

Greeicy deslumbró en Venezuela durante su presentación en el “Saca el Pecho Fest 2026” en Margarita, Playa El Agua, ante más de 7.000 personas en Semana Santa.

Su show cargado de energía, sensualidad y sus mejores temas fue disfrutado por los asistentes. La artista colombiana se había presentado anteriormente en el país, en el Poliedro de Caracas el 29 de noviembre como parte de su gira "Greeicy Yeliana World Tour".