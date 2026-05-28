Madonna confesó quién fue su mejor amante en la cama

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Sin pelos en la lengua, Madonna respondió a una de las preguntas más picantes que le han hecho en una entrevista: “¿Quién fue el mejor sexo de tu vida?”.

Con motivo del lanzamiento de su nuevo álbum, Confessions II, la “Reina del Pop” realizó un material audiovisual creativo junto a personalidades como el cineasta Jeremy O. Harris, la drag queen Bob The Drag Queen, la bailarina Ivy Mugler, el diseñador Raúl López y el editor Marcello Gutiérrez, de la revista i-D.

Precisamente, López, sin medias tintas, soltó la interrogante para la cantante, quien no se inmutó y contestó sin pensarlo dos veces.

Madonna lo confiesa todo

En lugar de incomodarse, Madonna hizo una pausa intrigante para luego soltar: “Solo voy a nombrar a los muertos”. Esta condición vino acompañada de un nombre: “John Kennedy Jr.”.

De acuerdo con Page Six, la reacción en la sala fue de gritos y asombro. Por su parte, el diseñador compartió el rumor más comentado sobre John F. Kennedy Jr.: “Todo el mundo dice que tenía un miembro impresionante y que era muy buen amante”, algo que la intérprete aseguró que era la tercera vez que escuchaba.

El lanzamiento del video está programado para estrenarse en el hub de contenidos de Grindr, YouTube e Instagram de la aplicación.

El vínculo entre Madonna y JFK Jr.

La historia de amor de Madonna y John Kennedy Jr. se remonta a la década de los ochenta, cuando ambos tuvieron una aventura fugaz; este amorío se vio reflejado en la obra JFK Jr.: An Intimate Oral Biography, de Rosemarie Terenzio y Liz McNeil, publicada en 2024.