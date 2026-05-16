Llueven insultos racistas a Lupita Nyong’o por ser la nueva Helena de Troya

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En los últimos días, la actriz Lupita Nyong’o ha sido blanco de críticas tras confirmarse que interpretará a Helena de Troya en la nueva versión de La Odisea de Christopher Nolan.

Desde inicios de año, rumores apuntaban a que la ganadora del Óscar se quedó con el importante personaje de la Ilíada; ahora se ha hecho oficial su participación en la producción que desató comentarios racistas en contra de la actriz.

¿Un “insulto” a la obra original?

Helena de Troya es descrita por Homero como una mujer “hermosa, de carácter sencillo, cariñosa, de piernas inmejorables, con un lunar entre las dos cejas, de boca pequeña”, entre otras características destacables como su tez clara y brillante.

En cintas anteriores, el personaje es interpretado por mujeres blancas; sin embargo, Nolan le ha dado un giro a la interpretación que muchos han catalogado como un “insulto” a la obra original.

Elon Musk soltó su veneno a través de X. En cuanto a la belleza física de Lupita, sostiene que el poeta griego describió al personaje como “de piel clara, rubia y el rostro que lanzó mil barcos porque era tan bella que los hombres comenzaron una guerra por ella [...] Chris Nolan ha perdido su integridad”.

Alec Baldwin en defensa de Lupita Nyong’o

Luego de la reacción del dueño de Tesla, el actor Alec Baldwin defendió a capa y espada a su colega por medio de una publicación en Instagram, donde resalta su aspecto físico. “Querido Elon… pero ella SÍ es la mujer más bella del mundo…”, comentó en la descripción del post.

En febrero, Whoopi Goldberg dedicó un segmento de The View a responder a Musk, dirigiéndose a él directamente: “Nyong’o también es considerada una de las mujeres más bellas del mundo. No tienes que ir a ver la película. No sé por qué sientes que necesitas hablar de esto, y te sugiero que te mires en un espejo si tienes alguna preocupación sobre el aspecto de las personas, si es a donde vamos”, según recogió People.