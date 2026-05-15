Carolina Perpetuo se retracta y pide cacao tras ofender a Rosmeri Marval

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La actriz venezolana, Carolina Perpetuo, se convirtió en tendencia en redes sociales luego de reaccionar con contundencia ante un supuesto comentario atribuido a Rosmeri Marval sobre Beatriz Valdés.

Sin embargo, horas después, la también activista tuvo que retractarse públicamente al conocerse que la publicación viral era falsa y no provenía de la cuenta oficial de Marval.

Origen del lío entre Carolina Perpetuo y Rosmeri Marval

La controversia comenzó cuando en redes sociales circuló una captura de pantalla en la que presuntamente Rosmeri Marval cuestionaba a Beatriz Valdés por pronunciarse sobre el caso de Víctor Quero.

Entre las figuras públicas que reaccionaron estuvo Carolina Perpetuo, quien no tardó en manifestar su indignación a través de Instagram. La actriz lanzó fuertes declaraciones contra Marval al considerar inapropiada la postura que se le atribuía.

Basándose en la autenticidad de la captura viral, Carolina Perpetuo publicó un mensaje en el que cuestionó el criterio de Rosmeri y defendió a Valdés.

“Te queda muy grande opinar sobre una primera y auténtica actriz con conciencia del momento histórico que vive Venezuela”, escribió Perpetuo.

Además, la actriz elevó el tono de su comentario al calificar a Marval de “enanuca mental”, frase que generó múltiples reacciones entre usuarios, quienes debatieron sobre el alcance de los ataques en redes sociales y la rapidez con la que se juzga información sin verificar.

Se tuvo que disculpar

La situación dio un giro cuando Rosmeri Marval aclaró públicamente que la cuenta desde la cual salió el mensaje polémico no le pertenece y denunció que estaba siendo víctima de desinformación en redes sociales.

Tras conocer la aclaratoria, Perpetuo utilizó sus historias de Instagram para retractarse y ofrecer disculpas por sus palabras. “Quiero disculparme públicamente por las declaraciones equivocadas que hice sobre una supuesta declaración de Rosmery Marval”, escribió.

En su mensaje, la actriz reconoció que reaccionó desde la indignación provocada por el caso de Carmen Navas, tema que también ha generado debate público.

“Reconozco que mis palabras fueron injustas, surgidas de la indignación por el terrible caso de la Sra. Carmen Navas. Asumo mi responsabilidad”, agregó.