Harvey Weinstein vuelve a esquivar un veredicto en su juicio por abuso sexual

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El caso Harvey Weinstein vuelve a quedar en pausa. El exproductor de Hollywood afrontó un nuevo revés judicial este viernes después de que un juez declarara nulo el juicio por violación que se celebraba en Nueva York, tras confirmarse que el jurado no logró alcanzar un consenso.

La decisión llega después de varios días de deliberaciones tensas en torno a la acusación presentada por Jessica Mann, actriz y exaspirante en Hollywood, quien sostiene que Weinstein la violó en un hotel de Manhattan en 2013.

Aunque el jurado sí logró avances parciales en otras cuestiones del proceso, el bloqueo sobre este cargo central terminó por frustrar un cierre definitivo del caso, uno de los más simbólicos de la era post #MeToo.

El proceso de Harvey Weinstein parece no terminar

El juicio no era una primera vez ni mucho menos. Se trataba del tercer proceso judicial en Nueva York relacionado con las acusaciones contra Weinstein, cuya caída pública en 2017 marcó un antes y un después en la industria del entretenimiento.

Su condena original de 2020 fue anulada posteriormente por un tribunal de apelaciones, que consideró problemáticos algunos testimonios admitidos durante el juicio inicial. Esa decisión obligó a reabrir parte del proceso y devolvió a Weinstein a los tribunales.

Desde entonces, el caso ha transitado entre nuevos juicios, deliberaciones complejas y jurados divididos, reflejando la dificultad legal de procesar denuncias de agresión sexual donde las relaciones previas entre acusador y acusado son utilizadas intensamente por la defensa.

¿Qué pasa ahora con Weinstein?

Aunque este juicio terminó sin resolución definitiva, el estadounidense de 74 años no recuperará su libertad. Weinstein sigue cumpliendo condenas relacionadas con otros delitos sexuales, incluida una sentencia en California de 16 años de prisión que actualmente intenta apelar.

Ahora, la Fiscalía de Manhattan debería decidir si vuelve a intentarlo y convoca un nuevo juicio sobre el cargo pendiente, algo que mantendría abierto a uno de los procesos judiciales más mediáticos de la última década.