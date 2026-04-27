Laura Pausini frena su show en Quito para recibir oxígeno: ¿Qué le pasó?

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La reconocida cantante italiana, Laura Pausini, protagonizó un instante de preocupación durante su presentación en Quito, Ecuador, cuando tuvo que solicitar oxígeno en pleno concierto.

El hecho ocurrió mientras ofrecía su show en el Coliseo General Rumiñahui, como parte de su gira “Io Canto World Tour”.

Ante miles de asistentes, la artista hizo una pausa momentánea debido a dificultades para respirar, generando inquietud entre sus seguidores. Sin embargo, lejos de cancelar o retirarse, decidió continuar con el espectáculo tras recibir asistencia.

¿Qué le afectó a Laura Pausini?

El incidente no estuvo relacionado con una enfermedad grave, sino con las condiciones geográficas de Quito, una ciudad ubicada a más de 2.800 metros sobre el nivel del mar. Esta altitud suele provocar malestar en personas no acostumbradas, afectando especialmente la respiración.

Pausini, quien no está habituada a estas condiciones, experimentó los efectos del llamado “mal de altura”, lo que la obligó a usar una mascarilla de oxígeno tanto en el escenario como tras bambalinas para evitar un desmayo.

Profesionalismo ante la adversidad

En lugar de detener el espectáculo, la intérprete mostró su experiencia y conexión con el público. Incluso, en medio del momento, mantuvo su característico sentido del humor, bromeando sobre la situación mientras retomaba el control del concierto.

El público respondió con aplausos y apoyo, reconociendo el esfuerzo de la artista por continuar pese a las dificultades físicas. Más de 8.000 personas fueron testigos de cómo Laura Pausini logró sobreponerse y completar su presentación.

A pesar del susto, no se han reportado cancelaciones en las próximas fechas de la gira. Todo indica que el episodio fue un hecho aislado provocado por las condiciones del lugar, y no por un problema de salud persistente.

La gira “Io Canto World Tour”, que recorre diferentes ciudades del mundo, continúa consolidándose como un éxito, con la cantante reafirmando su compromiso con sus fans en cada presentación.