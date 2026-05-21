La verdad detrás del supuesto video de Neymar en un baño público

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Neymar volvió a convertirse en tendencia mundial, pero esta vez no fue únicamente por su regreso con Brasil al Mundial 2026 y su emotiva reacción ante la noticia emitida por Carlo Ancelotti.

En las últimas horas, un insólito video que supuestamente mostraba al futbolista dentro de un baño mientras se anunciaba la convocatoria oficial de la selección brasileña explotó en redes sociales y desató miles de reacciones.

El clip comenzó a circular rápidamente en TikTok, Instagram y X, donde muchos usuarios aseguraban que el delantero estaba celebrando de forma inesperada su inclusión en la lista para la próxima Copa del Mundo.

¿Era realmente Neymar? La verdad del video viral

En las imágenes se observa a un hombre con un enorme parecido físico al astro brasileño mientras varias personas lo graban dentro de un baño público.

El supuesto “Neymar” aparece sorprendido por la multitud, situación que inmediatamente generó memes, bromas y especulaciones sobre la autenticidad del contenido.

Sin embargo, poco después se confirmó que el protagonista del video no era el jugador del Santos. Diversos medios aclararon que se trataba de una parodia realizada por un imitador que aprovechó el impacto mediático de la convocatoria mundialista para recrear una escena humorística.

Aunque muchos usuarios pensaron inicialmente que el material había sido creado con Inteligencia Artificial, finalmente se descartó esa teoría y se confirmó que el video era completamente actuado.

Neymar vuelve al Mundial y emociona a Brasil

Más allá de la polémica viral, la verdadera noticia detrás del fenómeno es el regreso oficial de Neymar a la selección brasileña para disputar el Mundial 2026. El delantero fue incluido por Ancelotti en la lista definitiva de Brasil tras varios años marcados por lesiones y dudas sobre su estado físico.

La convocatoria representa uno de los momentos más emotivos de la carrera reciente del futbolista, quien estuvo cerca de perderse la competición tras la grave lesión de ligamentos sufrida en 2023.

Incluso medios internacionales reportaron que Neymar rompió en llanto durante varias horas al enterarse de que volvería a vestir la camiseta de Brasil en una Copa del Mundo.