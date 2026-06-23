La jugosa fortuna que recibirá el hijo de Liam Payne

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El hijo de Liam Payne, Bear, será el único beneficiario de su millonaria fortuna tras su muerte en octubre de 2024. Según documentos obtenidos por People, el niño de 9 años es el único beneficiario de la fortuna.

Bear recibirá una herencia de 29.007.998 dólares; sin embargo, la mayor parte del dinero se guardará en un fideicomiso hasta que cumpla 18 años. De acuerdo con información suministrada por los medios internacionales, el exintegrante de One Direction tenía una fortuna de 38 millones de dólares.

La BBC informó que los administradores del patrimonio de Liam Payne pueden controlar el dinero, pero tienen autoridad limitada y no pueden distribuirlo. Cabe destacar que las leyes británicas establecen que, si no hay cónyuge o pareja, el patrimonio del fallecido lo heredará el familiar consanguíneo más cercano.

Adiós a Liam Payne

El 16 de octubre de 2024, la industria del entretenimiento se estremeció con la muerte de Liam Payne, conocido por haber sido parte del grupo One Direction. Su deceso se produjo tras caer de un balcón en el tercer piso de un hotel en Argentina, país que visitaba junto a su novia, Kate Cassidy.