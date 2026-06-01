La esposa con raíces latinas del jugador viral Tim Payne

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A solo poco más de una semana para dar inicio a la fiesta del fútbol, Tim Payne, jugador de Nueva Zelanda, saboreó la viralización en redes sociales y, junto a él, su esposa Michelle Peters, quien también ha acaparado la atención de los usuarios.

El delantero tomó el protagonismo de cara al Mundial 2026, después de que el creador de contenido argentino Soy Scarso alentara a su comunidad a seguirlo en Instagram. Payne inició esta aventura con 4 mil seguidores y en la actualidad cuenta con más de cuatro millones.

Por su parte, el futbolista no es el único que se ha hecho viral en redes sociales; su compañera de vida ha estado en el ojo público después de ser conocida por el resto del mundo.

¿Quién es Michelle Peters?

Más allá de ser la esposa de Tim Payne, la rubia de ojos claros es modelo y fotógrafa profesional. Además, es costarricense por su madre y neozelandesa por su padre. Antes de la explosión mediática de su marido, mantenía un perfil bajo, aunque contaba con presencia activa en redes sociales vinculada a su trabajo y a la vida familiar.

En 2024, contrajo matrimonio con el deportista y un año más tarde nació su primogénito, quien cumple su primer añito durante la jornada deportiva.

El camino a la fama de Tim Payne

El influencer argentino Valentín Scarsini dedicó un video para revelar al público al futbolista menos conocido de la Copa del Mundo. Después de anunciar a Tim Payne, surgió una gran comunidad de Internet para hacerlo famoso antes del pitazo inicial.

El jugador, que disputará su primer partido contra la selección de Irán, agradeció el apoyo de los usuarios e hizo un video colaborativo con el creador de contenido. En menos de dos semanas pasó de ser un desconocido para los fanáticos del deporte rey a toda una celebridad en redes sociales.