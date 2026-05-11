La cruda escena de Sydney Sweeney que cruzó todos los límites en “Euphoria”

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El regreso de Euphoria con su tercera temporada ha generado un fuerte debate entre los seguidores de la serie de HBO, por las recientes escenas en su capítulo titulado This Little Piggy.

La serie protagonizada por Zendaya, desde su estreno, ha mostrado un mundo de excesos entre la droga y la sexualidad de sus personajes con escenas explícitas. Sin embargo, para esta última temporada han sido criticados por superar los límites.

Sydney Sweeney protagoniza un escándalo en “Euphoria”

Con la publicación del quinto episodio, los fanáticos han quedado “asqueados” por la escena de Sydney Sweeney en la piel de Cassie Howard, una creadora de contenido adulto que debe saldar cuentas.

En This Little Piggy, muestran a Cassie grabando contenido para una plataforma de suscripción; el personaje se filmó chupándose el dedo del pie, posó en topless frente a un cliente y realizó contenido de ASMR en ropa interior. Para añadir más sensualidad, susurró al micrófono: “Hola, soy tu chica de ensueño favorita”.

Además, agregaron un fragmento donde se frota el micrófono por sus zonas íntimas y escote.

Reacción de los espectadores

Aunque el público está acostumbrado a las escenas fuertes, esta habría superado los límites, por lo que generó un rechazo inmediato en la producción. Varios usuarios calificaron el episodio de “perturbador” y afirmaron que la serie “ha ido demasiado lejos”.

“Esta temporada de Euphoria se está convirtiendo en un ritual de humillación para Sydney Sweeney” y “¿Por qué estoy viendo a Cassie chuparse los dedos de los pies?”, destacaba entre los comentarios de la crítica.