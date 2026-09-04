La Casa Blanca convierte las deportaciones de Donald Trump en videojuegos

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El jueves 3 de septiembre, La Casa Blanca lanzó una página web que transforma algunas de las principales iniciativas de la administración de Donald Trump en videojuegos con apariencia retro.

La propuesta incluye cinco juegos que toman como referencia clásicos de las máquinas recreativas y los adaptan a mensajes vinculados con la agenda del mandatario. Entre ellos aparecen la construcción del muro fronterizo y la persecución de personas que intentan pasar a USA.

El muro fronterizo llega al estilo Tetris

Uno de los títulos que más llama la atención es “Build the Wall”, inspirado en la mecánica de Tetris. En este caso, el objetivo del jugador es levantar un muro mientras intenta “proteger la frontera de la horda que se aproxima”, según la descripción difundida por la propia página.

La propuesta convierte así una de las políticas migratorias más características de Trump en un desafío digital basado en colocar piezas, trasladando al formato de videojuego uno de los temas que ha marcado el discurso del presidente durante años.

“Rio Run” pone a Tom Homan a perseguir migrantes

La inmigración también protagoniza “Rio Run”, un juego basado en Snake. En esta versión, el jugador recorre la zona del río Grande mientras persigue a personas que intentan cruzar la frontera.

El personaje central es una representación digital de Tom Homan, conocido como el “zar de la frontera” de la administración Trump. Los migrantes aparecen como parte de la dinámica del juego y, al finalizar una partida, son contabilizados como deportados.

La iniciativa llega en momentos en que la política migratoria constituye uno de los principales ejes de la administración de Donald, con un incremento de las operaciones de detención y deportación de inmigrantes indocumentados.

También hay juegos sobre alimentación y dinero

“Supply Line”, inspirado en el clásico Tapper, gira alrededor de la iniciativa “Make America Healthy Again”. El jugador debe retirar de una cadena de suministro los alimentos que no cumplen con los criterios establecidos por el programa impulsado por el Gobierno.

Por otra parte, “Flappy Bill” toma como referencia Flappy Bird y coloca a un águila calva sobrevolando el National Mall.

Mientras tanto, “Trump Savings Tycoon” invita a recoger dinero destinado a las llamadas “Trump Accounts”, un programa que contempla una contribución de 1.000 dólares para determinados niños nacidos entre 2025 y 2028.

La presentación de “Arcade” estuvo acompañada de animaciones que imitan las pantallas de carga de consolas como PlayStation y Nintendo.

La Casa Blanca explicó que el propósito de la plataforma es llevar la agenda del presidente a un formato interactivo y presentar sus iniciativas de una manera que conecte con los estadounidenses.