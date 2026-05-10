La aparición especial de Jaafar Jackson en el partido de Lakers vs Thunder

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El universo de la NBA volvió a convertirse en el epicentro del espectáculo con la presencia de Jaafar Jackson, protagonista de la biopic “Michael” sobre Michael Jackson.

El actor de 29 años fue uno de los grandes focos de atención durante el partido entre Los Ángeles Lakers y Oklahoma City Thunder, celebrado en el imponente Paycom Center.

Jaafar Jackson disfrutó de una noche de baloncesto

El artista, que encarna al 'Rey del Pop' en la pantalla grande, fue captado en las gradas del recinto, desatando una ola de reacciones en redes sociales.

Su aparición no solo sorprendió a los fanáticos del baloncesto, sino que también sirvió para que los fans destacaran su sencillez y lo cercano que se ha convertido tras el exitoso estreno que tuvo lugar el pasado 24 de abril a escala mundial.

En las imágenes, se le ve al estadounidense muy sonriente, saludando y disfrutando del choque que dejó como ganador a Thunder.

La noche no solo fue de Jaafar Jackson. El partido contó con una verdadera constelación de celebridades en las gradas. Entre ellas, el reconocido actor Leonardo DiCaprio, quien volvió a demostrar su afición por los eventos deportivos de alto perfil.

Jaafar Jackson y el fenómeno viral tras el estreno de “Michael”

En las últimas semanas, Jaafar Jackson ha venido ganando una notable atención mediática gracias a su interpretación de Michael Jackson en el largometraje.

Su parecido físico, su preparación artística y el legado que representa han convertido cada una de sus apariciones públicas en tendencia inmediata.