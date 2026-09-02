La actriz mexicana Salma Hayek cumple 60 años

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La actriz mexicana Salma Hayek cumple este miércoles 2 de septiembre 60 años. Una vuelta al sol llena de amor para la artista, quien se convirtió en abuela por primera vez en julio de 2026, con el nacimiento de un hermoso bebé al que llama cariñosamente “Panchito”.

“Tenemos la bendición de dar la bienvenida a la cuarta generación viva de François. Aunque le llamaré Panchito. Parece que le encanta, y no puedo amarle más”, escribió Salma hace meses ante la llegada del pequeñito, quien es hijo de su hijastro François Pinault Jr.

Un año más para Salma

Aunque la artista no se ha pronunciado en redes sociales sobre su nueva vuelta al sol, sus fanáticos le han mostrado todo su cariño por mantenerse tan vigente y radiante a sus ahora 60 años.

La mexicana ha logrado, con su talento, belleza y profesionalismo, ser una de las latinas más influyentes en Hollywood, donde ha realizado producciones como "Frida", "Abierto hasta el amanecer" y "Desperado", en esta última hizo dupla con el legendario actor español Antonio Banderas.

Su gran belleza quedó muy bien reflejada en la película "Abierto hasta el amanecer", en la que protagonizó una escena muy llamativa bailando con un ajustado bikini de color vinotinto que dejó al mundo impactado por sus curvas de acero.

Gran carrera

La nacida en Coatzacoalcos, Veracruz, bajo el nombre de Salma Valgarma Hayek Jiménez, también probó suerte en las telenovelas como Teresa de 1989, interpretando al personaje principal y siendo uno de los primeros grandes momentos de su carrera.

También realizó "Bandidas" junto a la española Penélope Cruz, "Son como niños" con Adam Sandler, y la biografía de la pintora mexicana Frida Kahlo, la cual le valió nominaciones a los premios más importantes del cine como el Oscar, el Globo de Oro y el BAFTA a mejor actriz.

Vida sentimental

Desde el año 2009, la artista mantiene una relación estable y feliz con el empresario François-Henri Pinault, fruto de ese amor nació Valentina Paloma Pinault.

Aunque su sueño era tener varios hijos, la vida le dio una hija y varios hijastros que llenan su vida de amor, felicidad y mucha alegría.