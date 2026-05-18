¿Antonio Banderas en la ruina? Esto respondió el icónico actor

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Antonio Banderas decidió pronunciarse públicamente luego de que en los últimos días circularan informaciones que apuntaban a una supuesta ruina económica vinculada a las pérdidas registradas por el Teatro del Soho CaixaBank, uno de sus proyectos más personales en Málaga.

Antonio Banderas aclara su situación económica

Lejos de quedarse en silencio, el actor español publicó un contundente comunicado en el que negó categóricamente estar atravesando dificultades financieras y dejó claro que la narrativa de crisis no corresponde con su realidad actual.

“No, amigos míos, no estoy arruinado, estoy a tope”, expresó el intérprete, una frase que rápidamente se viralizó en redes sociales y medios internacionales.

La polémica comenzó después de que varios medios reportaran que el Teatro del Soho estaría acumulando pérdidas anuales superiores a los 2,5 millones de euros, generando especulaciones sobre el impacto económico del proyecto en el patrimonio del actor.

Sin embargo, Banderas explicó que nunca concibió este espacio como un negocio enfocado únicamente en rentabilidad, sino como una apuesta cultural y artística.

En su mensaje, aseguró que su prioridad siempre ha sido impulsar producciones de alto nivel, crear empleo y aportar valor cultural a Málaga, incluso si eso implica asumir costos elevados de manera personal.

“Si hubiese querido ganar dinero habría sido muy fácil”, señaló el actor, dejando entrever que su inversión responde más a una convicción profesional y emocional que a una estrategia comercial.

Un proyecto que Antonio Banderas defiende

No es la primera vez que Antonio Banderas habla sobre el funcionamiento económico del Teatro del Soho.

Desde su inauguración, el actor ha reiterado en distintas entrevistas que se trata de un proyecto privado que no depende de subvenciones públicas y cuyo objetivo principal es elevar la oferta teatral en su ciudad natal.

De hecho, el artista recordó que asume personalmente parte importante de los gastos derivados de montajes ambiciosos y producciones costosas, algo que considera parte de su compromiso con el teatro.

Según explicó no se arrepiente y, al contrario, considera este proyecto como una de las experiencias más gratificantes de su carrera.

Entre tanto, Banderas aprovechó el momento para reafirmar que no tiene intención de frenar su proyecto cultural. El actor confirmó que continuará impulsando nuevas producciones y manteniendo vivo el Teatro del Soho.