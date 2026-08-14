Salma Hayek se estrena como abuela: Así es el nuevo miembro de la familia

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Salma Hayek no podría estar más feliz con el nacimiento de François, primogénito de su hijastro François Pinault Jr. A mediados de julio, la familia le dio la bienvenida al nuevo integrante, a quien han presumido en redes sociales.

El nombre no fue elegido al azar; forma parte de una tradición familiar que se ha extendido por cuatro generaciones. Aunque Salma no guarda vínculo sanguíneo con el bebé, la actriz mexicana lo quiere como su propia abuela.

La relación de Hayek con los hijos de su esposo, François-Henri Pinault, se ha basado en el respeto y la unión familiar que los ha caracterizado.

La llegada del bebé a la familia

Durante las primeras semanas, decidieron ser reservados con la noticia y resguardar la identidad del bebé. Sin embargo, Lara Cosima Henckel von Donnersmarck, esposa de François Pinault Jr., compartió tiernas fotos de su criatura.

En ellas se refleja un ambiente de armonía donde solo ellos son los protagonistas. También exponen momentos familiares junto al abuelo y, por supuesto, con Salma Hayek, quien cargó con ternura al recién nacido.