Kunno enciende las redes sociales con picante beso a Maza Clan

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Las redes sociales se han encendido por el picante beso entre Kunno y Maza Clan, quienes protagonizaron un intenso encuentro en el podcast “Vida de Rancho”. Aunque el episodio no ha salido a la luz, ofrecieron un adelanto de lo que se viene.

El espacio promete convertirse en uno de los más llamativos luego de que ambos creadores de contenido llevaran su encuentro más allá. El material divulgado en Instagram muestra a Kunno y Maza Clan compartiendo un beso con mordida incluida, algo que se repitió a lo largo del programa.

“Yo solo les diré que no ha habido un mejor capítulo de ‘Vida de Rancho’ que el nuestro”, escribió el tiktoker y amigo de Ángela Aguilar.

Maza Clan en el foco de las críticas

En cuanto a los señalamientos, la crítica se enfoca en Maza Clan por la relación amorosa que guarda con Cyndy, además de sus dos hijos en común. Este acontecimiento ha puesto sobre la mesa un debate sobre la sexualidad del influencer.

Por su parte, Kunno no se ha escapado del escrutinio público, siendo señalado por permitir aquellos actos, así como cuestionamientos sobre su vida sentimental. Sin embargo, hasta el momento no se han pronunciado al respecto.

Ante el alboroto que provocó el material, Clan decidió responder directamente a quienes comenzaron a cuestionarlo sobre el significado del beso y aseguró que es heterosexual y que “solo fue un beso”.