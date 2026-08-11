Hermano de Angelina Jolie hace reveladora confesión a sus 53 años

Suscríbete a nuestros canales

James Haven, hermano mayor de Angelina Jolie, decidió hablar públicamente sobre su orientación sexual a los 53 años. El actor compartió la noticia durante una transmisión en vivo y aseguró que esta decisión representa el comienzo de una nueva etapa en su vida.

La revelación ocurrió durante una transmisión realizada en la cuenta de Substack de Romi Imbelli, expareja de Haven, con quien estuvo casado durante apenas 15 días en 2024.

El momento permitió al actor explicar, desde una perspectiva muy personal, las razones que lo llevaron a hablar abiertamente sobre su homosexualidad después de mantenerla en privado durante años.

James Haven habla de años de sanación

Durante la transmisión, James Haven leyó una carta en la que describió este momento como el inicio de un nuevo capítulo.

El actor explicó que durante mucho tiempo tuvo que lidiar con situaciones de su pasado y con traumas de infancia que influyeron en la manera en la que enfrentó su propia identidad. “Yo, James Haven, comienzo un nuevo capítulo de mi vida”, expresó.

Haven aseguró que, después de años dedicados a sanar aquellas experiencias, finalmente se siente preparado para vivir de una manera diferente. Para él, esta nueva etapa está marcada por la esperanza, la paz y el amor.

El hermano de Angelina Jolie también dejó claro que su decisión de declararse gay no significa que haya cambiado quién es. Por el contrario, explicó que se trata de dejar de esconder una parte de sí mismo y permitir que los demás conozcan a la persona que siempre ha estado allí.

Su relación con Romi Imbelli

La declaración de James ocurrió junto a Romi Imbelli, una persona que ha tenido un papel importante en este proceso. Ambos contrajeron matrimonio el 12 de agosto de 2024 en Laguna Beach, California, pero la unión terminó solo 15 días después.

Aunque su matrimonio fue muy breve, la relación entre ambos evolucionó posteriormente. Imbelli y Haven volvieron a aparecer juntos para hablar sobre la transformación de su vínculo y sobre el proceso que llevó al actor a compartir públicamente su orientación sexual.

En su mensaje, el hermano de Angelina Jolie manifestó su deseo de afrontar lo que viene con el corazón abierto. Haven afirmó que quiere vivir esta etapa desde el amor hacia sí mismo y hacia las personas que forman parte de su vida.

Su declaración llega después de años manteniendo una vida relativamente alejada de los grandes focos mediáticos, a diferencia de su famosa hermana, una de las actrices más reconocidas de Hollywood.