Kim Kardashian captada con un español fluido: “Klk manita”

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La empresaria estadounidense Kim Kardashian volvió a ser el centro de atención en las redes sociales tras intentar hablar español gracias a su maquillador dominicano, Ariel Tejada.

A través de un video publicado en TikTok por el maquillador, la estrella de realities hizo varios esfuerzos para pronunciar algunas expresiones y palabras en español, enseñadas por el caribeño.

En el material se observa a Kim Kardashian decir “Klk manita”, un saludo informal en República Dominicana entre amigos cercanos. Sin embargo, la socialité se muestra confundida, sin saber el significado de cada palabra.

Las Kardashian aprenden español venezolano

Esta no es la primera vez que una integrante del clan Kardashian es captada hablando español. Kylie Jenner también hizo lo suyo hace unos meses por iniciativa del dominicano.

En 2025, Kendall, Kylie, Kim y Khloé protagonizaron un video donde expresan una jocosa palabra de la jerga venezolana: “Arrechís$@!”.

Las estrellas estadounidenses también pusieron en práctica su español y, al igual que Kim, generaron revuelo en las plataformas digitales.