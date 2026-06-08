Kim Kardashian paraliza el Gran Premio de Mónaco en apoyo Lewis Hamilton

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Kim Kardashian y el piloto de Fórmula 1, Lewis Hamilton, hicieron su primera aparición pública oficial como pareja en el Gran Premio de Mónaco este 7 de junio.

La empresaria estadounidense acaparó las miradas en el paddock, captando la atención de las cámaras incluso más que la acción de los monoplazas. Kim se volvió viral en las redes sociales gracias a un espectacular y ajustado atuendo compuesto por unos jeans acampanados y un body negro con transparencias y encaje.

La socialité asistió al evento en compañía de su hermana Khloé Kardashian y se mostró totalmente sumergida en el ambiente de la carrera. También fue captada luciendo audífonos de telemetría y lentes oscuros.

Hamilton en el podio

En lo competitivo, el siete veces campeón de la Fórmula 1 finalizó en la tercera posición, por detrás de Max Verstappen y el ganador de la jornada, Kimi Antonelli. Pese al podio.

“Está todo muy apretado, me encanta ver cuán cerca estamos los unos de los otros”, declaró el británico, quien también aprovechó para felicitar a Antonelli por su triunfo en Mónaco.

Tras este debut oficial, todo apunta a que la presencia de la líder del clan Kardashian será una constante en los próximos Grandes Premios del mundial.