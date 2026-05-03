Kentucky Derby 2026: Celebridades que brillaron con estilo en Churchill Downs

El Kentucky Derby no es solo una famosa carrera de caballos estadounidense, sino también un evento que reúne a grandes celebridades para lucir atuendos únicos como sombreros, trajes y accesorios, muy de la realeza.
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Detalles de la Alfombra roja
Durante la red carpet del sábado 2 de mayo, hicieron acto de presencia importantes figuras de la música, actuación y animación.
Los artistas siguieron el código de vestimenta que exige el evento que este año celebró su edición número 152. Una extensa paleta de colores fue lo que se vio, unos muy vivos como el naranja, y otros más discretos como pasteles suaves.
Lo que no faltó en las celebridades fueron los hermosos sombreros o tocados repletos de plumas, formas, accesorios, tul y brillo.
Famosos invitados
Melissa Joan Hart y Danica McKellar
Las actrices de la serie “Sabrina, la bruja adolescente” llegaron al evento luciendo grandes sombreros.
Lolo Jones
La deportista estadounidense arribó a la carrera llevando un ajustado diseño de Alexander McQueen.
Leslie Grace
La cantante y actriz estadounidense llegó con un tocado negro de plumas.
Chaka Khan
La cantante no se perdió El Kentucky Derby vestida de negro.
Nicole Scherzinger
La integrante de “Las Pussycat Dolls” asistió con un vestido de puntos negros.
Neil Patrick Harris
El animador llegó derrochando amor con su pareja.
Luis Fonsi y Águeda López
Muy acordes para la ocasión.