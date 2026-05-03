Kentucky Derby 2026: Celebridades que brillaron con estilo en Churchill Downs

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El Kentucky Derby no es solo una famosa carrera de caballos estadounidense, sino también un evento que reúne a grandes celebridades para lucir atuendos únicos como sombreros, trajes y accesorios, muy de la realeza.

Detalles de la Alfombra roja

Durante la red carpet del sábado 2 de mayo, hicieron acto de presencia importantes figuras de la música, actuación y animación.

Los artistas siguieron el código de vestimenta que exige el evento que este año celebró su edición número 152. Una extensa paleta de colores fue lo que se vio, unos muy vivos como el naranja, y otros más discretos como pasteles suaves.

Lo que no faltó en las celebridades fueron los hermosos sombreros o tocados repletos de plumas, formas, accesorios, tul y brillo.

Famosos invitados

Melissa Joan Hart y Danica McKellar

Las actrices de la serie “Sabrina, la bruja adolescente” llegaron al evento luciendo grandes sombreros.

Lolo Jones

La deportista estadounidense arribó a la carrera llevando un ajustado diseño de Alexander McQueen.

Leslie Grace

La cantante y actriz estadounidense llegó con un tocado negro de plumas.

Chaka Khan

La cantante no se perdió El Kentucky Derby vestida de negro.

Nicole Scherzinger

La integrante de “Las Pussycat Dolls” asistió con un vestido de puntos negros.

Neil Patrick Harris

El animador llegó derrochando amor con su pareja.

Luis Fonsi y Águeda López

Muy acordes para la ocasión.