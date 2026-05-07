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Kate del Castillo regresa convertida en “La Reina del Sur”

Por

Kleimar Reina
Jueves, 07 de mayo de 2026 a las 02:13 pm

Telemundo confirmó la cuarta temporada de la serie con el regreso de todo el elenco y nuevas figuras

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Telemundo ha confirmado la cuarta temporada de “La Reina del Sur”, serie protagonizada por Kate del Castillo, quien regresa para encarnar a Teresa Mendoza.

Este jueves 07 de mayo, la producción dio el primer paso para traer de vuelta a uno de los personajes más emblemáticos de las series de dramas criminales.

Además, regresan los actores: Alejandro Calva, Antonio Gil, Ágata Clares, Arturo Ríos, Cuca Escribano, Ed Trucco, Emmanuel Orenday, entre otros. Pero, también se suman rostros al elenco como:  Daniel Grao, Ariadne Fova, Gustavo Sánchez Parra, Jason Day, Juan Carlos Remolina, Leticia Huijara, Tamara Mazarraza, Tulio Villavicencio y Xabiani Ponce de León.

Kate del Castillo, la eterna ‘Reina del Sur’

Después de cinco años de espera, los televidentes van a poder continuar la historia de Teresa Mendoza que, después de años de haber construido una nueva vida en Madrid, donde tiene un exitoso restaurante y disfruta de una vida cotidiana junto a su hija, Sofía, y su leal aliado, Oleg.

Sin embargo, la trama da un giro 360 grados cuando una tragedia lo cambia todo. Su regreso a México, motivado por el dolor y guiada por la sed de venganza, descubre una poderosa red criminal vinculada a la crisis del fentanilo.

A partir de este punto, debe construir nuevas alianzas y desmantelar la célula criminal desde adentro.

Un regreso triunfal a la televisión

Los fanáticos no son los únicos que están felices con la llegada de la cuarta temporada de “La Reina del Sur”, sino también, su protagonista.

“Volver a Teresa Mendoza siempre es un viaje increíble. Es un personaje que me ha marcado tanto como yo a ella, y en cada temporada evoluciona de formas que me desafían como actriz”, expresó Kate del Castillo en un comunicado difundido por la cadena de televisión.

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